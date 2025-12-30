DOLAR
İstanbul'da Kar Etkisini Artırdı — Yollar Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından İstanbul'da kar etkisini artırdı; yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı, kar küreme araçları yollarda hazır.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:33
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından kent beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yoğunlaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Yollar beyaza örtüyle kaplanırken, sürücüler özellikle kaygan zeminde zor anlar yaşadı. Yetkililer, trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile kardan korunmayı tercih ederken, bazıları yağmurluk giydi. Öte yandan, bir aile çocuklarıyla birlikte sokakta kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar küreme araçları yollarda hazır bekletiliyor; yetkililer ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

