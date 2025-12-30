İstanbul'da Kar Etkisini Artırdı — Yollar Beyaza Büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından kent beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yoğunlaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Yollar beyaza örtüyle kaplanırken, sürücüler özellikle kaygan zeminde zor anlar yaşadı. Yetkililer, trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile kardan korunmayı tercih ederken, bazıları yağmurluk giydi. Öte yandan, bir aile çocuklarıyla birlikte sokakta kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar küreme araçları yollarda hazır bekletiliyor; yetkililer ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR.