Tunceli'de 112 Ekipleri Karı Aşıp İki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Tunceli'de 29 Aralık'ta 112 ekipleri, karla kapanan yolları aşarak Mazgirt ve Nazımiye'de iki hastayı zamanında hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:17
Tunceli'de 112 Acil Sağlık Ekipleri Kar Engelini Aşıp İki Hastayı Kurtardı

Tunceli’nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde, olumsuz kış koşullarına rağmen harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, kapanan yolları aşarak iki hastaya zamanında müdahale etti.

Müdahale Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık tarihinde Mazgirt ilçesine bağlı Örenici köyü'nde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Can, genel durum bozukluğu ve bacaklarda uyuşma şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Kış şartlarının zorlaştırdığı yol koşullarına rağmen ekipler hasta evine kadar ulaşarak ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Mehmet Can, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyü'nde rahatsızlanan 74 yaşındaki Sakine Kaymaz için de zamanla yarışıldı. Kar nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle açılırken, 6240 nolu 112 Acil Sağlık ekibi yaklaşık 3 saat süren yoğun ve koordineli bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. İş makinesi ve ambulans desteğiyle güvenli şekilde hastaneye nakli sağlanan Kaymaz’ın tedavisine başlandı.

Yetkililerden Açıklama

Yetkililer, en zorlu kış şartlarında dahi sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Her iki hastaya da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

