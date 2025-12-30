Demirtaş Yalova'da DEAŞ Çatışmasında Yaralanan Polisi Hastanede Ziyaret Etti

Demirtaş Yalova'da yaralanan polisi hastanede ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'tan geçmiş olsun ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Demirtaş, yaralı polis memuruna geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, çatışmada şehit düşen 3 polis memuru da anıldı. Yetkililer, şehitler için Allah'tan rahmet dilerken, çatışmada yaralanan tüm polis memurlarına acil şifalar temennisinde bulundu.

Yetkililer, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve güvenlik güçlerinin fedakarlık ile cesaretinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğu ifade edildi.

