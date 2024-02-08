Büyükçekmece'de otizmli gence darb iddiası: Gözaltına alınan eğitmen tutuklu yargılanacak

Otizmli bir gence şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen, Büyükçekmece'deki özel bir spor okulunda yakalanarak tutuklandı.

Büyükçekmece'de otizmli gence darb iddiası: Gözaltına alınan eğitmen tutuklu yargılanacak
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Otizmli K.A, 6 Şubat'ta spor okulundaki eğitmeni V.B'nin kendisine şiddet uyguladığını annesine anlattı. Anne, çocuğunun vücudunda gördüğü darp izleri üzerine rapor alıp eğitmenden davacı oldu.

V.B, şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. "Kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlamalarıyla adliyeye gönderilen V.B, hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. V.B, emniyette verdiği ifadede, K.A'nın eğitimde dediklerini yapmadığı için sinirlenip iki kere boş plastik çubukla vurduğunu, çok sert olmadığını söyleyerek, pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Telli A, basın mensuplarıyla konuşurken, 2 gün önce oğlunun eğitmeni V.B'nin onu sopayla dövüp boğazını sıktığını söylediğini söyledi. Oğlunun elleri kızarmış, vücudu morarmıştı. Telli A, bunu görünce okulu aradı ve o gün oğluyla ilgilenen eğitmenin adını aldı.

Telli A, "Bu çocuk işkence görmüş, dayak değil. Avukatlarla hemen hastaneye gittik, darp raporunu aldık. Sonra karakola gittik. Herkes cezasını görsün." dedi. Ablası Ruken A. de kardeşi gibi özel çocuklara bu alanda uzman eğitmenlerin eşlik etmesi gerektiğini belirtti.

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