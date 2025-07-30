Büyükçekmece'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Büyükçekmece'de Otluk Alan Yangını Söndürüldü

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemiş olsa da, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Yangına Müdahale Destekleri

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 5 dönümlük alanda etkili oldu ve sahadaki katı atıkların söndürülmesi için kepçe ve çeşitli iş makineleri kullanıldı. İlçe belediyeleri, su tankerleri ile operasyonlara destek verdi.

Yangının Söndürüldüğü Ve Soğutma Çalışmaları

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın alanında şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.