DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Büyükçekmece'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Büyükçekmece'deki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 19:28
Büyükçekmece'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Büyükçekmece'de Otluk Alan Yangını Söndürüldü

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemiş olsa da, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Yangına Müdahale Destekleri

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 5 dönümlük alanda etkili oldu ve sahadaki katı atıkların söndürülmesi için kepçe ve çeşitli iş makineleri kullanıldı. İlçe belediyeleri, su tankerleri ile operasyonlara destek verdi.

Yangının Söndürüldüğü Ve Soğutma Çalışmaları

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın alanında şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
2
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
3
Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
4
Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
5
Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
7
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!