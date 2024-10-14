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Büyükçekmece'de Savcıya Tehdit Davasında 5 Kişi Tutuklandı

Büyükçekmece'de bir savcı makamında ölümle tehdit edildi, 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:48
Büyükçekmece'de Savcıya Tehdit Davasında 5 Kişi Tutuklandı

Büyükçekmece'de Savcıya Yönelik Tehdit Olayı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gerçekleşen skandal bir olay sonucunda, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'ye ölümle tehditte bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan toplam 11 şüphelinin jandarmada işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 8 zanlı, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan bu 8 şüpheliden 5'i, sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin "özel hayatın gizliliğini ihlal", "birden fazla kişiyle tehdit", "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Olayın Detayları

Bebeklerin özel hastanelere sevk edilmesi yoluyla haksız kazanç sağlandığına dair yürütülen soruşturma sırasında Savcı Y.E.'ye telefonla ve makamında tehditler yapıldığı bildirildi. Tehditler arasında, savcının tahliyeleri gerçekleştirmemesi halinde ailesine zarar verileceği de yer aldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, savcının kişisel bilgileri ve yakınlarının adresleri 3 jandarma personeli tarafından sızdırılmıştı. Tehdit anları, avukat A.A.'nın irtibat kurduğu M.K.Z. tarafından kayıt altına alındı.

Diğer Şüpheliler Hakkında Bilgi

Öte yandan, Y.E.'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle organize olarak haksız kazanç elde eden 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına fezleke gönderilmiştir.

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