Büyükçekmece'de Tır Kazası Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu

Büyükçekmece'de Tır Kazası

Büyükçekmece'de meydana gelen bir kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde trafiğin durmasına yol açtı. S rampası olarak bilinen bölgede, kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden bir tırın dorsesi yana devrildi.

Trafik Akışı Tek Şeritten Sağlanıyor

Olay sonrası, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kaldırma çalışmaları başlatılırken, D-100 kara yolunda Edirne yönünde tek şeritten trafik akışı gerçekleşti ve bu durum araç yoğunluğuna sebep oldu.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.