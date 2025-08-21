Büyükçekmece'de villa inşaatında gömülü ceset: Tutuklu şüpheli cinayeti itiraf etti

Büyükçekmece'de bir villa inşaatında gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, tutuklu şüpheli Cebrail K. cinayeti itiraf etti.

Olayın ayrıntıları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında yapılan çalışmada, hakkında kayıp ihbarı bulunan Nametullah S.'nin yaklaşık 4 metre derinlikte gömülü cesedine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medya görüntüleri ve ilk ifadeler

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 18 Haziran'da Küçükçekmece'de sosyal medyada yayılan ve bir kişinin 3 kişi tarafından araca zorla bindirilip kaçırıldığı anları gösteren görüntüleri inceledi. Görüntülerin yayılmasının ardından amca Cebrail K. ile iki yeğeninin 20 Haziran'da emniyete giderek videodaki kişilerin kendileri olduğunu itiraf ettikleri, alacak verecek meselesi nedeniyle alıkoydukları iddia edilen Pakistan uyruklu Ali isimli kişiyi yol kenarına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Bu kişiler ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İhbar sonrası yeniden gözaltı

Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin olarak Afganistan Konsolosluğu aracılığıyla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, "görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor, kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz" denildi. Bunun üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri görüntüleri tekrar inceleyip amca Cebrail K. ile iki yeğenini yeniden gözaltına aldı.

Tanık ifadeleri ve tutuklama

Nametullah S.'nin en son yaşadığı evdeki arkadaşları, 18 Haziran'da eve gelen 3 kişinin Nametullah'ı darbedip kaçırdıklarını ifade etti. Şüpheliler Cebrail K., M.Y.K. ve N.K., Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kadavra köpekleri ve otopsi

Soruşturma kapsamında, zanlıların Yenibosna'da araç değiştirerek Nametullah S.'yi Büyükçekmece Kumburgaz'daki kendi villa inşaatı alanına götürdükleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadavra köpekleri Melon ve Zeyna'nın koku aldığı noktada kepçe ile yapılan kazıda cesede ulaşıldı. Nametullah S.'nin cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

Tutuklunun itirafı

Cesede ulaşıldıktan sonra cezaevinde bulunan şüpheli Cebrail K. yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından çağrıldı. Şüpheli ifadesinde, "Aramızda alacak verecek meselesinden husumet vardı, darbettim öldü. İnşaat alanına gömdüm, ertesi gün iş makinesi ile orada çalışma yaptırdım." diyerek cinayeti itiraf etti.

Soruşturma ve adli işlemler devam ederken, olayla ilgili delillerin toplanması ve otopsi raporunun sonuçlanması bekleniyor.