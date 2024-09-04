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Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı

Büyükçekmece'de usulsüz inşa edilen villalarla ilgili rüşvet davası görülmeye başladı, 23 şüpheli hakkında belirlenen suçlamalar ağır.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:45
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı

Büyükçekmece'de Rüşvet Davası Gündemde

Büyükçekmece'de yaklaşık 8,6 milyar lira değerinde inşa edilen 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle yapıldığı iddialarıyla ilgili dava süreci Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Dava Süreci

Davada, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil olmak üzere toplam 23 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya 15 sanık katıldı, bir sanık ise SEGBİS ile bağlandı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde Süleyman Dalğıç, jeoloji mühendisi olarak inşaat sahibinin kendisini aradığını ve 26 villada zemin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Dalğıç, konuyla ilgili raporunu şantiye şefine teslim ettiğini ve dosya ile ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Sanık Gökhan Önder ise, imzasının ruhsatlarda bulunmasının görev gereği olduğunu ifade ederken, Nejat Güven ise 1999'dan beri mühendislik yaptığını, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Güven, belediyeden herhangi bir menfaat elde etmediğini kaydetti.

Mağdurların Durumu

Duruşmada mağdur olarak söz alan Şeyma Demirhan, 2023 yılında daire aldığını fakat inşaatın duraklaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını bildirdi.

İddianamenin İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 mağdur ve 6 müşteki bulunuyor. İddialara göre, Gül Yapı tarafından yapılan villaların deprem dayanıklılığına dair sözler veriliyor fakat inşaatların ruhsatsız, temelsiz ve zemin etütsüz olduğu ileri sürülüyor. Mağdurların dolandırıldığı belirtilirken, belediye çalışanlarının ve yapı denetim firmalarının sahte evrak düzenlediği ifade ediliyor.

İddianamede, 8 sanığa çeşitli suçlardan 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da yer aldığı 15 sanığa ise benzer suçlar için 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülmekte.

Duruşmanın devamında, savunması alınmayan sanıkların dinlenmesine ve avukat beyanlarının tamamlanmasına karar verilerek, yarınki duruşmaya geçilecektir.

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