Büyükçekmece rüşvet davasında ara karar: 144 villalık skandal ve tahliye

Büyükçekmece rüşvet davasında ara karar: 144 villa iddiası mahkemede

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Duruşma ve ara karar

Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Kayasel, 8 tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Sanıklardan Burak Aldanmaz ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, sanık Serkan Kayasel'in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve tahliyesine karar verdi. Heyet, Burak Aldanmaz'ın tutukluluk halinin devamına ve firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin sürdürülmesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 15 Aralık'a ertelendi.

İddianamedeki iddialar ve maddi değer

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinde yer alan ve toplam 144 adet olduğu öne sürülen villaların, sahte rapor ve rüşvet ile inşa edildiği iddia ediliyor. İddianamede, söz konusu villaların ruhsatsız, temelsiz ve zemin etütsüz olduğu; depreme dayanıklı olduğu yönündeki söylemlerle mağdurların aldatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, villaların internetten açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon lira'nın üzerinde olduğu; projenin toplam değerinin ise yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira olarak tahmin edildiği belirtiliyor.

Soruşturma ve suçlamalar

İddianamede, belediye personeli ve yapı denetim firmalarının denetim belgelerini sahte olarak düzenledikleri, gerekli denetimleri yapmayıp temelsiz ve ruhsatsız projelere uygunluk raporu verdikleri öne sürülüyor. Mesaj incelemelerine göre, bazı belediye ve yapı denetim görevlilerinin rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Soruşturmada, farklı sanık grupları için ağır ceza talepleri yer alıyor: 8 sanık hakkında 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar; Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında ise 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezaları talep ediliyor. Suçlamalar arasında imar kirliliğine neden olmak, yapı denetim görevine muhalefet, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet almak bulunuyor.

Mahkeme süreci ve iddianamedeki ayrıntılar, duruşmanın 15 Aralık tarihine ertelenmesiyle birlikte ilerleyen oturumlardaki savunma ve delil değerlendirmeleriyle netleşecek.