Büyükelçi Ertaş, Wimbledon'daki Türk Sporcuları Ağırladı

Büyükelçilikte Önemli Buluşma

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular ile teknik heyeti ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yetkililerini konutunda bir araya getirdi.

Samimi Bir Ortamda Tezahürat

Londra'da düzenlenen Wimbledon Turnuvası'nın heyecanını paylaşmak üzere yapılan buluşmada, büyükelçi Ertaş, sporcuları tebrik etti. Ertaş, Türk sporcuların uluslararası bir platformda, özellikle de Wimbledon gibi tarihi bir organizasyonda gösterdiği başarıların, Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zeynep Sönmez Tarih Yazdı

Tarihe damgasını vuran milli sporcu Zeynep Sönmez, buluşmada Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'a imzalı formasını hediye ederek özel bir anı paylaştı. Zeynep, "Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi" unvanına sahip olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de bu buluşmada yer alarak, Türk tenisi adına tarihi anlar yaşadıklarını ifade etti. Müderrisgil, Zeynep Sönmez'in başarısının Türk tenisinin dünya arenasındaki yükselişine katkıda bulunduğunu belirtti.

Türk Mutfağı ve Misafirperverlik

Buluşma sırasında, uzun süre yurtdışında bulunan ekibe Türk yemekleri ve Türk çayı ikram edilerek, sıcak bir atmosfer sağlandı. Sporcular ve teknik ekip, Türk mutfağının zengin lezzetleriyle güzel bir akşam geçirdi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcuları, teknik heyeti ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yetkililerini büyükelçilik resmi konutunda ağırladı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcuları, teknik heyeti ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yetkililerini büyükelçilik resmi konutunda ağırladı.