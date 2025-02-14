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Büyükelçi Serap Ersoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:55
Büyükelçi Serap Ersoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Anadolu Ajansı(AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, ödüllendirilecek çalışmaları destekledi.

Bu yılki oylamaya katılması, Türk diplomasi tarihinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Büyükelçi Ersoy, etkinliğin Türkiye ve dünya arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

'Yılın Kareleri' etkinliği, her yıl en etkileyici fotoğrafları seçmek ve öne çıkarmak amacı taşıyor. Ersoy'un katılımı, bu uluslararası organizasyonun daha fazla ilgi görmesine de katkı sağlayabilir.

Oylama ve Katılım Süreci

Oylama süreci, fotoğraf sanatçıları ve halkın katılımıyla zenginleşirken, Serap Ersoy gibi üst düzey temsilcilerin desteği bu yılki etkinliği daha da özel kılıyor.

Bu iştirak, Türkiye'nin kültürel etkinliklerdeki görünürlüğünü artırırken, aynı zamanda Anadolu Ajansı’nın uluslararası alandaki varlığını pekiştiriyor.

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