Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye ile Güçleneceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ün Erzurum Açıklamaları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Erzurum'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye ile çok daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız" dedi.
Terörün Ekonomik Maliyeti ve Hedefler
Büyükgümüş, terör örgütünün dünyadaki silah bırakma süreçlerini dikkatle izlediklerini belirterek, "Terörün 40 yılda maliyeti yaklaşık 2 trilyon dolar. Her yıl 50 milyar dolarlık kaynağı Türkiye bu sebeple kaybediyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 11 ilde depremler yaşandığını ve bu durumun maliyetinin 100 milyar dolar Büyükgümüş, Türkiye'nin savunma sanayisinde sağladığı gelişmeleri de vurgulayarak, "Bugün savunma sanayimiz yüzde 80 oranında milli ve güçlü teknoloji seviyesine ulaştı" dedi. İstanbul'da bazı belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk davalarına dikkat çeken Büyükgümüş, "Bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partili ve kendi iç sorunlarını millete yayarak siyaset yapıyorlar. Böyle bir siyaset bizden uzak olsun" şeklinde konuştu. Büyükgümüş, 2028 seçimleri için hedeflerini de belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçip yola daha güçlü devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.
Savunma Sanayisindeki Gelişmeler
Yolsuzluk Davaları Üzerine Eleştiriler
2028 Seçimleri Hedefi
Büyükgümüş, Türkiye'nin savunma sanayisinde sağladığı gelişmeleri de vurgulayarak, "Bugün savunma sanayimiz yüzde 80 oranında milli ve güçlü teknoloji seviyesine ulaştı" dedi.
İstanbul'da bazı belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk davalarına dikkat çeken Büyükgümüş, "Bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partili ve kendi iç sorunlarını millete yayarak siyaset yapıyorlar. Böyle bir siyaset bizden uzak olsun" şeklinde konuştu.
Büyükgümüş, 2028 seçimleri için hedeflerini de belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçip yola daha güçlü devam etmeyi planladıklarını açıkladı.
Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.