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Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye ile Güçleneceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, terörsüz bir Türkiye hedefinin önemini vurgulayarak 2 trilyon dolarlık maliyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:52
Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye ile Güçleneceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ün Erzurum Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Erzurum'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye ile çok daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız" dedi.

Terörün Ekonomik Maliyeti ve Hedefler

Büyükgümüş, terör örgütünün dünyadaki silah bırakma süreçlerini dikkatle izlediklerini belirterek, "Terörün 40 yılda maliyeti yaklaşık 2 trilyon dolar. Her yıl 50 milyar dolarlık kaynağı Türkiye bu sebeple kaybediyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 11 ilde depremler yaşandığını ve bu durumun maliyetinin 100 milyar dolar

Savunma Sanayisindeki Gelişmeler

Büyükgümüş, Türkiye'nin savunma sanayisinde sağladığı gelişmeleri de vurgulayarak, "Bugün savunma sanayimiz yüzde 80 oranında milli ve güçlü teknoloji seviyesine ulaştı" dedi.

Yolsuzluk Davaları Üzerine Eleştiriler

İstanbul'da bazı belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk davalarına dikkat çeken Büyükgümüş, "Bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partili ve kendi iç sorunlarını millete yayarak siyaset yapıyorlar. Böyle bir siyaset bizden uzak olsun" şeklinde konuştu.

2028 Seçimleri Hedefi

Büyükgümüş, 2028 seçimleri için hedeflerini de belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçip yola daha güçlü devam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonun'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kurtcan Çelebi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.

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