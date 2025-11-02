Büyükgümüş: 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Çalışmalarını Tamamlayacak — Kocaeli

Büyükgümüş: "Terörsüz Türkiye" Komisyonu Çalışmalarını Tamamlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli'de düzenlenen programda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlayacağını belirten Büyükgümüş, terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Komisyonun rolü ve terörle mücadele

Büyükgümüş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz komisyon da inşallah çalışmalarını tamamlayacak. Ya kendilerini tasfiye ederler, silahlarını yakarlar, gömerler ya da başka bir seçenek yok. Bizim terörle mücadelemiz, ne bitmiş, ne ara verilmiş ne de duraklatılmış noktadadır." ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarları döneminde birlik, beraberlik ve milli savunma sanayisi kurulumunun yanı sıra terörle mücadelenin üç büyük stratejik kazanım sağladığını belirtti.

Büyükgümüş, terörün varlığını sürdürmesinin zorlaştığını, ilgili savunma ve istihbarat birimlerinin detaylı incelemelerini yürüttüğünü söyledi ve Meclis komisyonunun sonuçlarının müzakereye taşınacağını ekledi.

Ekonomik maliyet ve hedefler

Konuşmasında son 40 yılda terör nedeniyle Türkiye'nin 2 trilyon dolar civarında bir kaynağı heba etme durumu yaşadığını belirten Büyükgümüş, terör faaliyetlerinin yılda 50 milyar dolarlık imkanın milletle buluşmasını engellediğini vurguladı. "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşıldığında bu kaynakların vatandaşla buluşacağını söyledi.

Büyükgümüş ayrıca Gabar'da ülkenin ihtiyacının yüzde 10'u kadar petrol üretildiğini ve bunun yıllık 3 milyar dolar'dan fazla zenginlik sağladığını kaydetti. "İnşallah 'Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımızda çok daha büyük ivmeyi ve imkanı kazanmış olacağız." dedi.

Gebze'deki çökme ve soruşturma

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programda Büyükgümüş, Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiyi rahmetle andığını, detaylı inceleme sonrası tüm sorumluların tespit edileceğini söyledi.

Büyükakın'dan Özgür Özel'e tepki ve inceleme süreci

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Ekim'de Gebze'de çöken 7 katlı bina hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, böyle bir günde siyaset yapılmasını kınadı. Büyükakın, "Memlekete bir hayrınız yok, bari susun. Gölge etmeyin." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve savcılık soruşturmasının sürdüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin binaların zeminin üstündeki kısımlarını taradığını, 300 metre yarıçapında 978 binanın incelendiğini, sayının yaklaşık bin binaya çıkacağını söyledi. Zemin çalışmalarının AFAD'a bağlı Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü tarafından dört farklı teknikle yürütüldüğünü kaydetti.

Çalışmaların salı günü tamamlanacağı ve bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisini veren Büyükakın, "Hiçbir şey saklamadan apaçık paylaşılacak. Sorumlu kimse gereken yapılacak, asla gizlenmeyecek." dedi. Ayrıca, yıkılan binanın yanındaki binada hasar tespit edildiğini ve gerekenin yapıldığını, diğer binalarda şu ana kadar tespit edilmiş hasar bulunmadığını aktardı.

Programın diğer başlıkları

Programda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve AK Parti Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir de konuştu. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takdim edildi ve divan üyelerine gelen soruların yanıtlanmasıyla program sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş (sol 3), Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi programına katıldı.