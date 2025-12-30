Melikgazi'den Gazze'ye yardım tırı dualarla uğurlandı

Melikgazi Belediyesi ilk tırı Mimarsinan OSB'den uğurladı

Melikgazi Belediyesi tarafından yaraları sarmak amacıyla Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırı, Mimarsinan OSB'den dualarla yola çıktı.

İnsani yardım malzemesini taşıyan yardım tırının ilkini uğurladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konuşmasında şunları ifade etti:

Mimar Sinan OSB’deyiz. Maalesef Gazze’de yaşanan drama hepimiz şahitlik ediyoruz. İsrail’in zulmü ile birçok kardeşimiz can verdi, topraklarından oldu. Tabii bizler de dua etmenin haricinde elimizden geleni yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bu kapsamda bugün yardım tırımızı Gazze’ye uğurladık. Cenab-ı Allah daha çok yardımın oraya ulaşmasını nasip etsin. Meclis üyemiz Ali Mazıcıoğlu Bey’e teşekkür ederiz. Buradan göndereceğimiz yardımlar Mersin limanından Mısır’a, Mısır, Kahire’den de inşallah Gazze’ye ulaşacak. İçinde battaniye, yatak, yorgan, yastık gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri var. Bu yardım başlangıç. İnşallah peyderpey önümüzdeki hafta da yardımlarımız devam edecek. Tır tır yardımlarımızı Gazze’ye ulaştıracağız. Yardım malzemelerini buradaki işyerinde depolamamıza imkan tanıyan Fazlıoğlu ailesine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli İlçe Müftümüz Sayın Alim Yaya Bey’e teşekkür ediyoruz. Şuanda hava her ne kadar güneşli olsa da, dondurucu soğuk bir hava var. ‘Biz burada üşüdüysek; Gazze’deki kardeşlerimiz nasıl üşümez?’ diye içimden geçirdim. Yokluk içindeler. Dolayısıyla onların derdiyle dertlenmemiz son derece önemli. Cenab-ı Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Oradaki kardeşlerimizin de bir an önce rahata kavuşmasını nasip etsin. Bu tırın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

