Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda acil durum çağrısı yapan Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas eden (çatışan) KALBAJAR isimli boş vaziyette bulunan tanker ile 2500 ton kimyasal madde taşıyan ALATEPE isimli kimyasal madde taşıyan tanker ile ilgili incelemelerin olay mahallinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldığı belirtildi.

KALBAJAR isimli tanker, kurtarma römorkörümüz eşliğinde güvenli bölgeye demirletilecektir.

KALBAJAR tankerinde bulunan 14 mürettebatın ve ALATEPE isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi olduğu, olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı vurgulandı.

Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır.

