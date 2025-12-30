DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu; hava düzelince dalgıç incelemesi ve kurtarma çalışmaları başlayacak. KALBAJAR güvenli bölgeye demirletilecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:09
Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek

Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda acil durum çağrısı yapan Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas eden (çatışan) KALBAJAR isimli boş vaziyette bulunan tanker ile 2500 ton kimyasal madde taşıyan ALATEPE isimli kimyasal madde taşıyan tanker ile ilgili incelemelerin olay mahallinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldığı belirtildi.

KALBAJAR isimli tanker, kurtarma römorkörümüz eşliğinde güvenli bölgeye demirletilecektir.

KALBAJAR tankerinde bulunan 14 mürettebatın ve ALATEPE isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi olduğu, olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı vurgulandı.

Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır.

İSTANBUL'DA KÜÇÜKÇEKMECE DEMİR SAHASINDA, ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPAN AZERBAYCAN VE TÜRK BANDIRALI...

İSTANBUL'DA KÜÇÜKÇEKMECE DEMİR SAHASINDA, ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPAN AZERBAYCAN VE TÜRK BANDIRALI İKİ TANKER İLE İLGİLİ ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI. (ARŞİV)

AÇIKLAMADA, "AĞIR HAVA ŞARTLARININ DÜZELMESİNE MÜTEAKİP DALGIÇLARIN SUALTI İNCELEMESİ SONRASI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Devlet Hastanesi'nde İlk Inferior Vena Cava Filtresi ve Trombektomi Başarısı
2
Melikgazi'den Gazze'ye Yardım Tırı Dualarla Uğurlandı
3
Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara'da Kabul Etti
4
Erzincan Mengücek Gazi EAH’de PET BT Kliniği Hizmete Başladı
5
Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek
6
Kartepe beyaza büründü: Kar, teleferik ve yılbaşı yoğunluğu
7
TÜRKYED Başkanı Çelik: 2026'da Köysel Dönüşüm Zamanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları