Kartepe beyaza büründü: Kar, teleferik ve yılbaşı yoğunluğu

Kartepe’de 60 cm’ye varan kar örtüsü, teleferik ve kartopu savaşlarıyla ziyaretçi akınına uğradı; ekipler ana arterleri açık tutmak için yoğun mesai yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:02
Kartepe beyaza büründü: Kar, teleferik ve yılbaşı yoğunluğu

Kartepe beyaza büründü: Teleferik ve kar keyfi sürüyor

Kocaeli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kış turizminin merkezi Kartepe yeniden beyaz örtüsüne büründü. Bölge bugün güneşli ancak dondurucu bir hava ile karşılaşıyor; termometreler 2 dereceyi gösteriyor ve yer yer kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşıyor.

Kar, ziyaretçi yoğunluğu ve yılbaşı hareketliliği

Hafta sonundan bu yana yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe’de vatandaşlar hem kartopu savaşı yapıp doğa yürüyüşü gerçekleştiriyor hem de teleferik yolculuğuyla bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Yılbaşını bölgede geçirmek isteyenler de otellerde hareketlilik oluşturuyor.

Ana arterler açık tutuluyor

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesine bağlı ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz yoğun mesai harcıyor.

Don uyarısı

Yetkililer sürücülere uyarılarda bulunuyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istendi. Kartepe zirve yolunu kullanacak sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Teleferiğe yoğun ilgi

Kartepe teleferiği, bölgeye olan ilgiyi artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Derbent’ten başlayıp Kuzuyaylaya uzanan hattın tek yön uzunluğu yaklaşık 4,7 kilometre. Deniz seviyesinden 331 metreden 1.421 metreye çıkan hat, yaklaşık 1.090 metrelik yükselti farkını kısa sürede aşıyor. Yaklaşık 14 dakika süren yolculuk boyunca yolcular İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda görme imkanı buluyor.

Teleferik, 10 kişilik kabinlerle yılın dört mevsimi ulaşım ve turizm amaçlı hizmet veriyor. Güncel tarifeye göre tam bilet 250 TL, öğrenci bileti 100 TL olarak uygulanıyor. Vatandaşlar bu manzaranın keyfini aileleriyle çıkarıyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Karın huzur verdiğini söyleyen Emine Güneş, "Derince’den geldim. Karın yağdığını görünce teleferiğe binmek ve eğlenmek istedik. Eşim ile birlikte geldik. Yoğunluk oluşuyor. Kurak bir sene geçirince karı özledik. Her yer bembeyaz, çok güzel, tablo gibi bir manzara var" dedi.

Sema Çakır ise, "Her sene yılbaşı için Kartepe’ye geldik. Kızım da karı çok sevdi. İstanbul’da kara hasret kaldığımız için buraya geldik. Manzara müthiş, 2 gün burada vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gamze Şentürk de, "Çok güzel ama kardan yürünmüyor. Arkadaşlarım ile bu güzel manzaranın keyfini sürmek istedik. Teleferiğe de bindik ancak çok yüksek ve korkutucu ancak manzarası muhteşem. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

