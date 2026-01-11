Büyükkılıç Erciyes’te Kayakseverlerle Buluştu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle buluştu; merkez dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:47
Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun ilgi ve teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu dolup taşan Erciyes Kayak Merkezini ziyaret ederek yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç ile kayak tutkunları arasında gerçekleşen samimi sohbetler soğuk havayı ısıttı.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkez, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Büyükkılıç, merkezin sunduğu hizmetler ve yapılan yatırımların ziyaretçiler tarafından takdir edildiğini belirtti; kayakseverler de memnuniyetlerini dile getirip teşekkür etti.

Hafta sonu yaşanan yoğunluğu değerlendiren Büyükkılıç, 'Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’mizde bugün hava biraz soğuk ve sisli. Erciyes, adeta utangaç bir çocuk gibi güzelliğini gizlemiş. Ama buna rağmen ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizin ilgisi yoğun; muhabbetleri sıcak, ilgileri samimi. Erciyes’e gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, bu eşsiz güzelliğin keyfini doyasıya çıkarmalarını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında hem yerli hem de yabancı misafirlerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve tüm kayak ile snowboard tutkunlarını Erciyes Kayak Merkezinin büyüleyici atmosferini yaşamaya davet etti.

