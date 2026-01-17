Büyükkılıç, Genel Müdür Şahin’e Kayseri ve Erciyes Tesislerini Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin'i konuk ederek şehrin ve Büyükşehir Belediyesinin tesislerini tanıttı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor, turizm, tarih ve gastronomi gibi alanlardaki potansiyelini öne çıkarma amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Erciyes’te Alp Disiplini Eleme Yarışları Ödül Töreni

Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Şahin, Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 Sezonu Türkiye Alp Disiplini Eleme Yarışları ödül törenine katıldı. Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Snowboard, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak, Kayakla Atlama ve Biathlon dallarında müsabakalar yapıldı.

Erciyes, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında gösteriliyor. Törende dereceye giren sporcuların ödülleri Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Şahin tarafından takdim edildi.

Tören konuşmasında Başkan Büyükkılıç, yarışlara katılan 500 sporsever'e seslenerek Kayseri’ye ve Erciyes’e davetini yineledi ve şehirdeki tesislerin önemine dikkat çekti.

Genel Müdür Şahin’den Büyükkılıç’a Övgü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Kayseri için Büyükkılıç’ın önemini vurgulayarak Başkan Büyükkılıç’ı kentin büyüğü, ağabeyi olarak nitelendirdi ve tesislerin yapılmasına katkıları için teşekkür etti. Şahin ayrıca emeği geçenler arasında Vali Gökmen Çiçek ve diğer isimleri de anarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kayak sporunu geliştirme gayretlerinin sürdüğünü iletti.

Şahin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için de övgüde bulunarak buranın "dünyanın çok nadir tesislerinden" biri olduğunu, bin 850 rakımda olimpik havuzu bulunan destinasyonların çok az olduğunu belirtti ve Türk sporuna kazandırılan bu imkâna teşekkür etti.

Yüksek İrtifa ve Kamp Merkezi Görüşmeleri

Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Vekili Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çakır, Kayseri’nin avantajlı bir şehir olduğunu vurgulayarak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni uluslararası bir merkeze dönüştürme konusunda destek vereceklerini ifade etti.

Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Mutfak Sanatları Merkezi Ziyaretleri

Genel Müdür Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni gezerek tesis ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ücretlerle ilgili memnuniyeti toplantıda paylaşıldı; ücretlerin sembolik düzeyde olduğu ve diğer merkezlerin saatlik ücretleriyle karşılaştırılabileceği not edildi.

Aynı alandaki Mutfak Sanatları Merkezi'ni de ziyaret eden Şahin, Kayseri mutfağını ilgiyle inceledi ve tesisin kente yakıştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yurt İnşa Çalışmaları ve Gelecek Planları

Büyükkılıç ve Şahin, Talas bölgesindeki 2 bin kişilik yurt şantiyesinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Şahin, yurtların gelecek yaz döneminde hizmete açılacağını belirtirken, Büyükkılıç Kayseri için önce 2 bin sonra 3 bin kişilik yurt projelerinin hızla sürdüğünü ve şehrin eğitim altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

Katılımcılar

Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Şahin’e ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü eşlik etti.

Kayseri’nin spor ve eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların ve uluslararası etkinliklerin devam edeceği vurgulanarak ziyaret sona erdi.

