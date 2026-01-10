Büyükkılıç: 'İyi ki varsınız' — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kayseri'de Kutlandı

Basın mensuplarıyla dayanışma ve teşekkür mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen kokteyle katıldı. Programda kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, 'Ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, birbirimize sahip çıkmak, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bizim sesimizsiniz, şehrimizin sesisiniz. Gününüzü tebrik ediyorum, iyi ki varsınız' dedi.

Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükkılıç'tan birlik ve aidiyet vurgusu

Konuşmasında basın mensuplarının görevine ve kente katkısına dikkat çeken Büyükkılıç, her birinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek 'Sağlıklı, huzurlu daha nice yılları, bu günleri yaşamanızı temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapan Büyükkılıç, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü ve aynı şehirde, aynı bayrak altında hizmet etmenin önemini vurguladı.

Büyükkılıç, Kayseri basınının şehrin sesi olduğuna dikkat çekerek, 'Elbette bizim sesimizsiniz, şehrimizin sesisiniz. Yapılanları paylaşıyorsunuz, bizler de bu sayede vatandaşlarımıza ulaşıyoruz' dedi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin taleplerinin karşılanmasında el birliğiyle çalışacaklarını belirtti. Ayrıca 2026'da daha verimli ve gayretli bir çalışma sözü verdi.

Vali ve milletvekili mesajları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak'ların Kayseri'de adeta bir düğün günü gibi geçtiğini söyleyerek, 'Yaptığınız meslek bir sevda işi, bir dert işi. Doğru haberi vermek, şehrin meselelerini dert edinmek, halkı bilgilendirmek, bu gerçekten başka bir şey' dedi ve gazetecilere teşekkür etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise basının halka ulaşmada oynadığı role vurgu yaparak Kayseri'deki basına destek verdiklerini, basının da şehre yakışır şekilde görev yaptığını ifade etti.

Belediye başkanları ve Cemiyet Başkanı'ndan kutlama

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın basının önemine değinip gazetecilerin gününü tebrik etti. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise konuklara teşekkür ederek medyanın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Programın sonunda Başkan Büyükkılıç basın mensuplarıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi ve genç basın çalışanlarına tavsiyelerde bulundu.

