Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı: Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kıymetini bilmemiz

Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı

Başkanın açıklamaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla, Kayseri başta olmak üzere tüm İslam âleminin, yaklaşan 11 ayın sultanı Ramazan’ın habercilerinden olan Berat Kandili’ni tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, rahmet ayı Ramazan’ın tüm güzellikleri ile yaklaştığına işaret ederek, Berat Kandili’ne eriştiklerini belirtti ve temennilerini paylaştı.

Tüm güzellikleri içerisinde bulunduran, barış dini İslam’ın rahmet ayı Ramazan ayına yaklaşmaktayız. Mübarek Berat Kandili’ne eriştik. Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kadrini, kıymetini bilmemiz ümidiyle tüm insanlığın barışı, huzur ve kardeşliği için dualarımızı eksik etmeyelim. Vefat eden yakınlarımızı unutmayalım, ülkemizin, şehrimizin esenliği ve iyiliği için ellerimizi yüce Mevla’ya açalım

Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı

Mesajında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmeyi paylaştı:

Yıl içerisinde müstesna olan ve ellerin boş çevrilmeyeceği bu mübarek Berat Kandili’nde, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hüküm sürsün. Allah birliğimizi, beraberliğimizi her daim kaim eylesin.

Başkan Büyükkılıç, sözlerini Berat Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle tamamlayarak kandili tebrik etti.

