Kayseri Büyükşehir, 2025'te 7 bilimsel makaleye konu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde sürdürdüğü hizmetleri yalnızca saha çalışmalarında değil, akademik çalışmalarda da tescilledi. 2025 yılında belediyenin yürüttüğü projeler ve sağladığı veriler, toplam 7 bilimsel makaleye konu olarak bilim dünyasına katkı sağladı.

Kapsamlı akademik katkı: Hangi alanlarda örnek gösterildi?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının içeriğine göre akademik yayınlarda akıllı şehircilik, eğitim ve kültür, sosyal belediyecilik, turizm ve spor, halkla ilişkiler ile çevre ve bitki konularında örnek teşkil etti. Bu alanlarda yapılan araştırmalar, belediyenin uygulamalarını referans göstererek hizmet modellerinin bilimsel zeminde değerlendirilmesini sağladı.

SOBİAD başarı grafiği

Belediyenin akademik dünyadaki görünürlüğü yalnızca makale sayısıyla sınırlı kalmadı. Sağlanan veri ve katkılar sayesinde yayımlanan çalışmalar, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) üzerinden 1377 kez atıf sonucu görüntülendi. Bu rakam, Kayseri Büyükşehir'i 30 büyükşehir arasında; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa'nın ardından 6. sıraya taşıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür akademik iş birlikleri, belediye uygulamalarının etkinliğini belgelendirirken aynı zamanda yerel yönetim deneyimlerinin bilimsel literatüre aktarılmasına katkı sunuyor. Belediyenin hem hizmet üretimi hem de bilgi paylaşımı yönündeki çabaları, kente ve akademiye artan bir değer kazandırıyor.

