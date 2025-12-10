Büyükkılıç'tan Hal Kompleksi'ne Sabah Mesaisi

Kayseri Hal Kompleksi'nde esnaf ziyareti ve sabah namazı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın erken saatlerinde şehrin gıda tedarik zincirinin en önemli merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret etti. Esnafla tek tek görüşen Başkan Büyükkılıç, ürünleri inceledi ve hal çalışanlarına bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte güne, Hal Kompleksi'nde hayata kazandırılan Osman Alparslan Saatçı Camii'nde sabah namazıyla başlayarak, esnafla buluştu.

Görüşme sırasında ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnafla bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür esnafımızın yüzü gülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol arkadaşlarına hep beraber dua ediyor, ülkemizin huzuru için insanlarımızın mutluluğu için el birliğiyle hep beraber çalışıyoruz"

Enerjilerini vatandaşlardan aldıklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Enerjimizi ve gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz. Eli öpülesi milletimizin evlatlarına minnet duyuyoruz. Onlar bizlere hizmet fırsatını veriyor, biz de onlara layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Gerek şehrimizin merkezinde gerekse taşrasında hizmetlerimizle vatandaşları buluşturmak suretiyle onların dualarını almayı, gönüllerinde yer etmeyi önemsiyoruz. Bugün sabah da burada gördük ki çok şükür hepsi tebessümle bizleri karşılıyor, bizlere dua ediyor. Bizler de onlara dua ediyoruz, minnet duyuyoruz"

Her türlü talep ve isteği çözme yönünde esnafı dinlediklerini belirten Başkan, ayrıca fiyatlar ve hizmet sunumuna dair beklentilerini aktardı:

"Bizi sıcak bir şekilde karşılayan başta değerli başkanımız olmak üzere, her bir esnafımıza, burada çalışanlara, tedarikçilere, mal alan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fiyatlarla ilgili, halden çıktıktan sonraki süreçte esnaflarımızın daha dikkatli, hizmeti vatandaşımıza daha iyi mantıkta ulaştırmasını da beklediğimizi ifade etmek istiyorum"

Büyükkılıç, birlik ve dayanışma mesajları vererek, "Dayanışacağız, birlikte hareket edeceğiz, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise esnafla buluşmaya ilişkin, "Değerli esnaf ağabeylerimiz ile bir aradayız. Hakikaten kapı kapı gezdik, samimiyete tanıklık ettik. Elhamdülillah yüzlerde bir tebessümü gördük, bunlar hem güzel ahlakları, güzel niyetleri ile oluyor. Elbette bunu da taçlandıran belediye başkanımızın güzel hizmetleri ile oluyor. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Okandan ayrıca Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Hal İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar da ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Hal esnafı olarak gece iki buçuk üçte biz Kayseri’ye en güzel, en değerli, en kaliteli sebze meyveyi getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte belediye başkanımız ve ekibi ne istersek, hangi talepte bulunursak ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. El ele belediye ile birlikte Kayseri’mize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Tezgâhlardaki ürünleri inceleyen Büyükkılıç ve Okandan, esnafın taleplerini dinleyip çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de katıldı.

