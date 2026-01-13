Büyükkılıç, Tansu Çiller’e Erciyes Kayak Merkezi’ni Tanıttı

Büyükkılıç, eski Başbakan Tansu Çiller’e Erciyes Kayak Merkezi’nin altyapısını ve dört mevsim turizm vizyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:25
Erciyes Kayak Merkezi’nin dört mevsim turizm vizyonu masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezinde tatil yapan eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi. Görüşmede Erciyes’in altyapısı, mekanik tesisleri ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den yer alan tek merkez olarak kış sezonunda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Büyükkılıç, Erciyes’in sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca turizme hizmet eden bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, özellikle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde birçok yurt içi ve yurt dışı spor kulübünün Kayseri’yi tercih ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç buluşmada şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde sizleri görmek bizim için gurur. Erciyes; mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri’nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz"

Eski Başbakan Tansu Çiller de Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı" dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında Erciyes’i tercih eden yerli ve yabancı turistlerle de sohbet etti; vatandaşlar tesislerden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti aktardı.

Ziyaret kapsamında Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, Erciyes kış turizmine ve derneğe verilen destekler nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. Büyükkılıç ise "Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Buralar sizlerle daha güzel ve anlamlı" sözleriyle teşekkür etti.

