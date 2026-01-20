Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Heyetini Kayseri’de Erciyes Vurgusuyla Ağırladı

Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Heyetini Ağırladı

Erciyes ve spor vizyonu ön planda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri unvanına sahip ve Dünya Spor Başkenti adayı kentte; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve sporcuya tam destek vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Ziyaret ve görüşme

Bu kapsamda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Genel Sekreter Sefa Kurt, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz nezaket ziyareti için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın makamına ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere kent genelinde yapılan spor ve turizm hizmetleri hakkında bilgi verdi. Erciyes’in önemine vurgu yapan Büyükkılıç, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Dağcılık sporu açısından Erciyes Dağı gibi büyük bir nimete sahip olan Kayseri’miz, bu alanda ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Erciyes’in dağcılık sporundaki önemine dikkat çeken kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum".

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, federasyon ve hizmetleri hakkında bilgi paylaştı.

Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu.

