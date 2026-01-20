Başkan Akın: "Güçlü Basın, Güçlü Balıkesir" — Basın Mensuplarıyla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, umre ziyareti nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir araya gelemediği basın mensuplarıyla dönüşünde bir araya geldi. Pamukçu Onhann Termal Otel’de düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Akın, masaları tek tek ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Akın'ın vurgusu

Akın, gazeteciliğin zor koşullar altında yapıldığının bilinmesi gerektiğini belirterek, basına destek mesajı verdi: "Özgürce ve onurla mesleğinizi icra edebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız. Çünkü güçlü bir basın, güçlü bir Balıkesir demektir. Yürüdüğümüz yolda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır".

Sizler bu memleketin vicdanısınız

Balıkesir basınının şehrin gören gözü, işiten kulağı ve hafızası olduğunu vurgulayan Akın, şehrin basın geleneğini hatırlattı: "Sizler bu memleketin vicdanısınız. Çünkü Balıkesir basınının köklerinde Kuvayımilliye ruhu yatar, basınımızın mücadelesi Kuvayımilliye’ye dayanmaktadır. Balıkesir’imizin yerel basını çok güçlü. Balıkesir’de Karesi gazetesi ile başlayan basınımız, İstiklal Savaşı yıllarında Ses gazetesinde yazan Hasan Basri Çantay gibi önemli bir fikir önderimizle Kuvayımilliye’nin vicdanı ve iradesini ortaya koymuştur. O gün Hasan Basri Çantay’ın kalemiyle yaktığı ateş, bir vatan savunmasıydı. Ne mutlu bize ki, Balıkesir basını o günden bugüne bu mirası yere düşürmeden taşımıştır. Bu şehir; Münir Yenal, Ekrem Balıbek ve Reşit Kıpçak gibi, mesleğin onurunu her şeyin üstünde tutan, sadece Balıkesir’de değil, tüm Türkiye’de birer marka haline gelmiş duayen gazeteciler yetiştirmiştir. Onlar, kalemlerini her zaman doğrudan, haktan ve halktan yana kullandılar. Aramızdan ayrılan bu kıymetli büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların açtığı yolda yürüyen siz değerli kardeşlerimin de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini görmek, bir belediye başkanı olarak bana güven veriyor."

Gazeteciliğin zorluklarına dikkat

"Balıkesir benim ailem" ifadesinin samimi bir duruş olduğunu söyleyen Akın, aile kavramını ve basının rolünü şöyle özetledi: "Aile demek; dert ortağı olmak, sevincini paylaşmak, birbirinin eksiğini kapatmak ve doğruyu söylemekten çekinmemek demektir. Sizler, bu büyük ailenin en kritik görevini üstleniyorsunuz. Yeri geldiğinde bizi eleştirerek daha iyisini yapmamız için yol gösteriyor, yeri geldiğinde şehrimizin başarılarını duyuruyorsunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığının farkındayız. Hasan Basri Çantay’dan devraldığınız bu bayrağı daha ileriye taşımanız, özgürce ve onurla mesleğinizi icra edebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız. Çünkü güçlü bir basın, güçlü bir Balıkesir demektir. Yürüdüğümüz yolda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleğini onuruyla yapan, şehrimizin hafızası ve vicdanı olan tüm gazeteci dostlarımın gününü tekrar kutluyor; ebediyete irtihal etmiş tüm basın şehitlerimizi ve ustalarımızı rahmetle anıyorum."

Tanrıkulu: "Her zaman yanınızdayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu, gazeteciliğin fedakarlık isteyen ve kamu sorumluluğu taşıyan bir meslek olduğunu hatırlattı. Tanrıkulu, Balıkesir yerel basınının Kuvayımilliye ruhunu taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Şehrimiz, medya gücüyle Türkiye’nin örnek illerinden biridir. 49 yerel gazete ve 55 haber sitesiyle Türkiye’nin Basın İlan Kurumuna kayıtlı en çok basın kuruluşuna sahip şehri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük potansiyel, aslında Başkanımız Ahmet Akın’ın ’Balıkesir benim ailem’ dediği o büyük yapının en önemli parçasıdır. Sizler, bu ailenin sesi olarak bir fotoğraf karesi veya bir manşetle demokrasimizin güçlenmesine en az bizler kadar katkı sağlıyorsunuz. Bazen sahada omuz omuza çalışıyor, bazen de yapıcı eleştirilerinizle bizlere yol gösteriyorsunuz. Bu iş birliği ve yol arkadaşlığınız adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi olarak iletişimin tek taraflı olmadığını biliyoruz. Sizlerin çalışma şartlarınızın iyileştirilmesi, sahada daha rahat görev yapabilmeniz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın vizyonuyla her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kapımız da telefonumuz da gönlümüz de sizlere 7 gün 24 saat açık. Ebediyete intikal etmiş tüm basın emekçisi büyüklerimizi rahmetle anıyor; kalemini, vizörünü ve mikrofonunu hakikatten, doğruluktan ve Balıkesir sevdasından ayırmayan değerli meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Yarma: "Basının olmadığı yerde demokrasi yoktur"

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı Mehmet Yarma ise basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı: "Basının olmadığı yerde demokrasi yoktur. Basın bir milletin göremeyen gözü, duyamayan kulağı ve yazamayan elidir. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a 20 ilçede görev yapan basın çalışanlarını bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ederiz."

