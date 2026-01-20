Yunusemre Belediyesi'nden 2025'te Halk Sağlığına Binlerce Destek

Yunusemre Belediyesi'nden Halk Sağlığına Güçlü Destek

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz hizmetler sunarak halk sağlığı alanında önemli bir boşluğu doldurdu. Eğitimden taramaya, evde bakımdan psikolojik ve fizyoterapi desteğine kadar geniş kapsamlı hizmetlerle binlerce vatandaşın sağlık ihtiyacına cevap verildi.

Hizmet Detayları

Yıl içinde 5 bin 278 vatandaşa çeşitli alanlarda halk sağlığı eğitimleri ve sağlık tarama desteği sağlandı. 532 vatandaş hasta nakil ambulansı ve engelli aracıyla ulaşım hizmetinden yararlandı. Sağlık merkezinde ve evlerde 1.113 vatandaşa pansuman ve bireysel sağlık işlemleri yapıldı.

Evde bakım ve destek hizmetleri kapsamında 556 vatandaşa evde berber hizmeti verildi, 1.442 kişiye evde kişisel hijyen ve banyo desteği sağlandı. Özel eğitimden faydalanan birey sayısı 39 olarak kaydedildi.

Medikal malzeme desteği 680 kişiye ulaştırıldı. Rehabilitasyon ve terapi hizmetlerinde 1.883 hastaya fizyoterapi, 696 bireye psikolog desteği, 854 kişiye diyetisyen hizmeti verildi. Aile danışmanlığı hizmetinden 509 vatandaş faydalandı ve bu yıl ilk kez hayata geçirilen evlilik okulunda 30 çifte hizmet sunuldu.

Dil ve konuşma terapisti aracılığıyla 562 vatandaşa erişildi. Yeni hizmete giren Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi kapsamında hasta ve hasta yakınlarının sosyal yaşama katılımı ve sağlıklı yaş alması amacıyla 36 etkinlik düzenlendi.

Ayrıca, daha önce Yeni Mahalle’de bulunan sağlık hizmetleri merkezine ilave olarak, ilçenin en büyük mahallesi olan Muradiye Mahallesinde de sağlık hizmetleri merkezi faaliyete geçti.

Başkan Semih Balaban'ın Açıklaması

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre büyük bir ilçe. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sağlıklı bireyler, mutlu toplum demektir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçemizde binlerce vatandaşımızın derdine derman olduk. Sosyal belediyecilikte Yunusemre, gerçekleştirdiği çalışmalarla örnek bir belediyedir. Bu hizmetlerin halkımıza ulaşmasını sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Yunusemre Belediyesi 2025’te sunduğu kapsamlı ve ücretsiz sağlık hizmetleriyle bölge halkının sağlık ve yaşam kalitesine önemli katkılar sağladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 2025 YILI BOYUNCA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARACILIĞIYLA HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ VE SAĞLIK TARAMA DESTEĞİNDEN EVDE BAKIMA, HASTA NAKLİNDEN PSİKOLOJİK VE FİZYOTERAPİ DESTEĞİNE KADAR BİRÇOK ALANDA ÜCRETSİZ HİZMET SUNARAK BİNLERCE VATANDAŞIN SAĞLIK ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM OLDU.