Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı

Büyükşehirlerde itfaiye ve norm kadro düzenlemesi yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğin güncellenmesiyle itfaiye teşkilatlarının güçlendirildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler, büyükşehir belediyelerinin norm kadro yapısını ve itfaiye personeli sayılarını etkiliyor.

Yönetmelik değişikliğinin kapsamı

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından, büyükşehir belediyelerinden gelen talepler ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan istişareler sonucu "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"'te düzenlemeler yapıldı. Değişiklikler içinde ünvan ve norm kadro kademelerine ilişkin başlıklar da yer aldı.

İtfaiye personeli sayılarında artış

Yönetmelikle, büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre ek itfaiye personeli tahsisi getirildi. Buna göre ek personel sayıları şu şekilde belirlendi: 1 milyon ve altı: 90, 1-2 milyon: 176, 2-3 milyon: 432, 3-5 milyon: 102, 5-7,5 milyon: 272 kişi daha istihdam edilebilecek.

Norm kadroda yeni unvanlar ve düzenlemeler

Büyükşehir belediyelerinin norm kadro standartları cetveline 10 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 23 kadro eklendi. Bağlı kuruluşların cetveline ise 5 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 18 kadro eklendi.

Ayrıca daire başkanı ve müdür kadrolarından ihtiyaç duyulmayan bazı unvanlar kaldırıldı, benzer unvanlı kadrolar birleştirildi ve yeni ihtiyaçlara yönelik bazı unvanlar ilave edildi. Sağlık personeli kadrolarına gerontolog, dil ve konuşma terapisti ile ergoterapist unvanları eklendi.

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı, su ve kanalizasyon idarelerinde Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanı, büyükşehir belediyelerinin dışındaki diğer belediyelerde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü kadro unvanları getirildi.

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması amacıyla Gelirler Müdürü kadrosunun il belediyeleri ile nüfusu 50 bin ve üzeri belediyelerde kurulması zorunlu hale getirildi.

Yürürlük ve Bakanın açıklaması

Yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından belediye kadroları en geç 6 ay içinde yeni düzenlemelere uygun hale getirilecek. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık. Hayırlı olsun."