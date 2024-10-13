Çad'da Muhalefet Seçimlere Boykot Çağrısı Yaptı

Çad'da Muhalefetten Seçim Boykotu Çağrısı

Çad'da muhalefet liderleri, 29 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek parlamento ve belediye seçimlerine ilişkin boykot çağrısı yaptı.

Yerel Toplantıda Kollar Sıkılaştı

Özel bir toplantıda, 15 muhalif siyasi grup, Çad'ın başkenti Encemine'de bir araya gelerek, "Özel ve anti demokratik seçimlere hayır" sloganı ile harekete geçti.

Kemkoye'nin Uyarıları

Demokrasi ve İlerleme için Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Max Kemkoye, seçimlerin güvenli ve adil olmaması bağlamında yaptığı açıklamada, mevcut iktidarın muhalefetin demokratik söylemlerine kulak vermediğini belirtti. Kemkoye, "Seçim güvenliği için güncel ve güvenilir bir seçmen kaydı oluşturulmalı, seçim kurumlarının tarafsızlığı ve eşitliği sağlanmalıdır" dedi.

Geçiş Dönemi ve İdris Debi İtno'nun Mirası

Çad'da geçiş süreci, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno‘nun 2021 yılında ölümüyle başladı. O tarihten sonra oğlu Muhammed İdris Debi İtno, Askeri Geçiş Konseyi’nin başına getirildi. İtno, geçiş döneminin 18 ay sonunda sona ereceği ve yeni seçim yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak, 9 Ekim 2022'deki Ulusal Diyalog Forumu’nda bu süre iki yıl daha uzatıldı ve 2024 seçimlerinde aday olma izni verildi.

Son Seçimlerdeki Gelişmeler

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen seçimde oyların %61’ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Çad, en son 2011 yılında parlamento ve belediye seçimlerine gitmişti ve bu seçimlerin 29 Aralık 2023’te yapılacağı duyurulmuştu.