Çad'ın Logone Oriental Bölgesinde Çatışma: 8 Kişi Öldü

Çad'ın Logone Oriental bölgesinde Bake kasabasında çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; tartışma sığır sürüsünün tarlalara girmesiyle başladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:20
Bake kasabasında sığır sürüsünün tarlalara girmesi sonrası gerilim tırmandı

Çad'ın güneyindeki Logone Oriental bölgesinde, yerel halklar arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay Bake kasabası yakınlarında başladı. Bir sığır sürüsünün ekili araziye girmesi, bölgede hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan topluluklar arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Mahsullere verilen zararın ardından büyüyen çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Kurbanların cenazeleri ailelerine teslim edildi, bazı şüpheliler ise gözaltına alındı.

Çad'da toprağın ve otlakların paylaşımı nedeniyle topluluklar arasında benzer gerginlikler sık sık yaşanıyor. Mayıs 2025'te, ülkenin Logone Occidental bölgesinde arazi anlaşmazlığı kaynaklı çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

