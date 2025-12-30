Çağrı Bey ve Yıldırım: Türkiye'nin Yeni 7. Nesil Sondaj Gemileri

Enerji Filosunun Yeni Kahramanları: Çağrı Bey ve Yıldırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin derin deniz sondaj kapasitesine iki yeni gemi daha eklendiğini duyurdu. Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize ‘Çağrı Bey’ ve ‘Yıldırım’ isimlerini verdik." ifadelerini kullandı.

Bakanın paylaşımına göre, 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu ikiz gemilerle Türkiye, dünyanın en büyük dördüncü derin deniz sondaj filosu konumuna geldi. Bayraktar ayrıca, "Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Çağrı Bey Sondaja Hazırlanıyor

İkiz gemilerden ilki 28 Eylül tarihinde, ikincisi ise 4 Aralık tarihinde Türkiye’ye ulaştı. Türkiye Petrolleri bünyesine katılan gemilerle birlikte ülkenin derin deniz sondaj gemisi sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı. Somali’ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi için Taşucu Limanı’ndaki operasyonel hazırlık sürecinin 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanması ve ardından Somali’deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçmesi bekleniyor.

Araştırmayı Oruç Reis Yaptı

Geçen yıl 5 Ekim tarihinde Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından karşılanmıştı. Oruç Reis’in görev süresince 3 ayrı deniz blokunda topladığı 4 bin 465 kilometrekarelik üç boyutlu sismik veriler Ankara’da incelemeye alındı.

Yıldırım Karadeniz Yolcusu

Halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapıyor. Filoya katılan yeni sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz operasyonlarına dahil edilecek. Yıldırım’ın ocak ayında Filyos Limanı’na hareket etmesi, Filyos’ta kule montajı ve operasyonel hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2026 yılının mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

Teknik Özellikler

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ikiz gemiler, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemiler 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde; helikopter pisti bulunuyor ve 200 personele yaşam alanı sağlıyor.

