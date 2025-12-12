California'da Doğal Gaz Patlaması: 6 Yaralı, 3 Ev Yıkıldı
ABD'nin California eyaletinde, San Francisco Körfez Bölgesindeki bir mahallede evde meydana gelen doğal gaz patlaması ciddi hasara yol açtı.
İtfaiye Açıklaması
İtfaiyeden yapılan açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.
Olayın Nedeni
Patlamanın, bir inşaat ekibinin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı bildirildi.
Olayda 6 kişinin yaralandığı ve 3 evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
