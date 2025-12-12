DOLAR
California'da Doğal Gaz Patlaması: 6 Yaralı, 3 Ev Yıkıldı

San Francisco Körfez Bölgesi'nde evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralandı, 3 ev tamamen yıkıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:53
ABD'nin California eyaletinde, San Francisco Körfez Bölgesindeki bir mahallede evde meydana gelen doğal gaz patlaması ciddi hasara yol açtı.

İtfaiye Açıklaması

İtfaiyeden yapılan açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Olayın Nedeni

Patlamanın, bir inşaat ekibinin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Olayda 6 kişinin yaralandığı ve 3 evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

ABD'nin California eyaletinde bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanırken 3 ev de...

ABD'nin California eyaletinde bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanırken 3 ev de yıkıldı.

