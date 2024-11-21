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Çalışma Hayatının Temsilcileri Futbol Turnuvasında Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında bakanlık, işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:48
Çalışma Hayatının Temsilcileri Futbol Turnuvasında Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Futbol Turnuvası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen futbol turnuvası, bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi.

Turnuvaya, Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve TİSK-Basın takımları katıldı.

Turnuvanın Başlama Vuruşu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Eleme Maçları ve Yarı Finaller

Turnuvada, diğer eleme maçları ise Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları arasında gerçekleştirildi. Oynanan eleme maçlarının ardından Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakaları, Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, TİSK-Basın ile Bakanlık Makamı arasında yarın gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi. Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile TİSK-Basın takımları yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasında oynanan turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi. Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile TİSK-Basın takımları yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasında oynanan turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

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