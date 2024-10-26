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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Hakkari'de Teröre Karşı Sert Mesaj Verdi

Bakan Işıkhan, Hakkari'de düzenlenen kongrede TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Hakkari'de Teröre Karşı Sert Mesaj Verdi

Hakkari'de Terör Saldırısına Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hakkari'de düzenlenen AK Parti İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, TUSAŞ mühendislerinin dünyaya mesajı olduğuna dikkat çekerek, "TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını buradan bir kez daha kınıyoruz. Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacağımızı söyledik," dedi.

Yerli ve Milli Savunma Projeleri

Işıkhan, TUSAŞ'ın Türkiye'nin bağımsızlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu kuruluşta gerçekleştirilen yerli ve milli projeleri hatırlattı. "HÜRJET, HÜRKUŞ, ATAK gibi projeler, bağımsızlık hedefimize katkı sağlıyor. Saldırıyı gerçekleştirenler ve onları yönlendirenlere, Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklarını buradan haykırıyoruz," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin coğrafi yapısının geçmişte büyük mücadelelere ve kahramanlıklara ev sahipliği yaptığını belirtti. "Bu topraklar için mücadele ettik. İstikbalimize kastedenlerle birlikte kararlı bir mücadele sürdüreceğiz. Bu süreçte birlik ve beraberlik önemlidir," şeklinde konuştu.

Hakkari'ye Yatırımlar ve İstihdam Müjdesi

Işıkhan, Hakkari'ye yapılan 72 milyar liralık yatırımın altını çizerken, İŞKUR üzerinden 4 bin kişilik istihdam kontenjanı müjdesini de verdi. "Şehirlerimizin terörle anıldığı günlere dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Tüm teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Hakkari'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Programda Alınan Mesafeler

Kongrede ayrıca AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Haşim Taşkıran, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar da konuşma yaptı. Işıkhan, kongre sonrası Hakkari Valisi ve diğer yetkililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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