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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ile ilgili görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporları da ele alınacak.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumuna geçmeden önce söz alarak, milletvekili danışmanlarının yoğun çalışma koşullarından bahsetti. Ağbaba, geçmişte verilen hakların hala verilmediğini belirterek, özlük haklarının derhal sağlanmasını talep etti.

Bakan Işıkhan, Bakanlığının bütçesine dair sunumuna başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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