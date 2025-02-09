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Çam Dağı'nda Kış Manzarası: Ormanlar FPV Dron ile Görüntülendi

Sakarya'nın Çam Dağı, karla kaplanan ormanlarıyla FPV dron ile görüntülendi. Doğanın eşsiz güzellikleriyle dolu bu bölge keşfedilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:49
Çam Dağı'nda Kış Manzarası: Ormanlar FPV Dron ile Görüntülendi

Çam Dağı'nda Kış Manzarası

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, karla kaplanan ormanlarıyla göz kamaştırıyor. Hafta içi etkili olan yağışların ardından, bu doğal güzellikte etkileyici bir kış tablosu oluştu.

Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Çam Dağı, zengin bitki çeşitliliği ile bilinen bir bölge. "Doğa ve kültür yolu" olarak tanımlanan bu alan, çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçları ile dolup taşarken, karla kaplı görüntüsüyle büyüleyici bir seyir sunuyor. FPV dron ile yapılan çekimler, bu muhteşem manzarayı gözler önüne serdi.

Çam Dağı'ndaki bu efsane manzara, doğal ortamlarda huzur veya macera arayanlar için vazgeçilmez bir durak olmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar, FPV dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan...

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar, FPV dron ile görüntülendi.

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