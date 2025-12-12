Çameli'de Elmalı 'En İyi Turizm Köyü' Başvurusu ve 'Yeryüzü Pazarı' İçin Adımlar Atıldı

Çameli'de Elmalı 'En İyi Turizm Köyü' Başvurusu ve 'Yeryüzü Pazarı' Hamlesi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde markaleşme hedefleri doğrultusunda Elmalı Mahallesi’nin "En İyi Turizm Köyü" ağına katılma girişimi ve ilçede "Yeryüzü Pazarı" kurulması için çalışmalar hız kazandı.

Çalıştay sonuçlarıyla başlayan eylem planı

Sakin Şehir unvanına sahip Çameli, turizmde karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve bölgenin potansiyelini ulusal ile uluslararası ölçekte güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve turizm paydaşlarının katılımıyla 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen "Sakin Şehir Çameli Turizm Yol Haritası Çalıştayı" sonuç raporu doğrultusunda hazırlanan eylem planları uygulamaya konuldu.

Beş ayrı çalışma grubuyla kapsamlı değerlendirme

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda, turizmin tüm alanlarını kapsayan beş ayrı çalışma grubu oluşturuldu. "Tanıtım, Pazarlama, Markalaşma, Dijitalleşme", "Ulaşım ve Altyapı", "Kültür ve Gastronomi Turizmi", "Doğa ve Kırsal Turizm" ile "Kış ve Spor Turizmi" başlıklarında bölgenin sorunları ele alındı ve uygulanabilir, sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirildi.

Elmalı için "Best Tourism Village" başvurusu

Çalıştay sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Serkan Bertan, Elmalı Köyü’nün "Best Tourism Village" ağına katılması için resmi sürecin başlatıldığını belirtti. Bu girişimle Çameli’nin tanınırlığının artacağı, köyün kültürel mirası, doğal yapısı ve yöresel üretiminin uluslararası platformda görünür hale geleceği vurgulandı.

"Yeryüzü Pazarı" ile üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşması hedefleniyor

Prof. Dr. Bertan, sürdürülebilir tarımı ve yerel üreticiyi destekleyecek "Yeryüzü Pazarı" (Earth Market) modelinin Çameli’ye kazandırılması için çalışmaların başladığını aktardı. Dünyada 110, Türkiye’de ise yalnızca Foça, Tarsus, Şile, Kapadokya-Uçhisar, Adana, Kastamonu ve Muğla’da bulunan bu pazarların sekizincisinin Çameli’de kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Prof. Dr. Bertan, "Yeryüzü Pazarı’nda üreticiler kendi ürünlerini doğru fiyatla, taze, mevsiminde ve sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun şekilde tüketiciyle buluşturacak" dedi ve projenin yerel ürünlerin değerini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

AB coğrafi işaret hedefiyle bölgesel ürünler tescil yolunda

Kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve kültürel mirası korumak amacıyla yürütülen çalışmalardan birinin de ilçeye özgü ürünlerin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret listesine alınması hazırlıkları olduğu ifade edildi. Türkiye’nin hâlihazırda 44 coğrafi işaretli ürünle AB listesinde yer aldığı hatırlatılırken, Çameli ürünleri olan ‘Çameli Fasulyesi’, ‘Çameli Elmalı Bezi’, ‘Çameli Kilimi, ‘Çameli Cevizi’, ‘Çameli Leğen Böreği’ ve ‘Çameli Meneviş Yoğurtulaması’nın bu listeye eklenmesiyle ilçenin uluslararası bilinirliğinin artacağı belirtildi.

Prof. Dr. Bertan, yürütülen çalışmaların Çameli’nin kalkınma hedefleri açısından kritik olduğunu, ilçenin sadece doğal güzellikleriyle değil kültürü, gastronomisi, el sanatları ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla da örnek bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini söyledi. Yol haritasında belirlenen adımlar kararlılıkla uygulanarak Çameli’nin marka değerinin uluslararası düzeye taşınacağı vurgulandı.

Çameli’de başlatılan eylem planlarının önümüzdeki dönemlerde turizm alanında somut ve kalıcı sonuçlar üretmesi bekleniyor.

