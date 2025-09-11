Can Holding Operasyonunda 121 Şirkete Kayyum: 10 Şüpheliden 4'ü Gözaltında

Can Holding Operasyonunda 121 Şirkete Kayyum, 4 Gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirkete yönelik geniş kapsamlı inceleme sonucunda 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Soruşturmada, Can Holding çevresinde "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları bulunduğu belirtiliyor. İddialara göre örgüt, holding bünyesindeki şirketler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaybını azaltmaya yönelik sahte belge düzenlemeleri ve kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirdi.

MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları soruşturmayı başlatan temel bulguları oluşturdu. Raporda, suçtan elde edilen gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, tutarların şirketler arasında transfer edilerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği; çok sayıda şirket kurup yönetim kurullarında değişiklikler yaparak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmayı amaçladığı öne sürüldü.

Kayyum atamaları, el koyma ve hedef sektörler

Soruşturma ile elde edilen mali bulgulara göre, örgütün yasa dışı gelirleriyle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor. MASAK raporları, bu mali hareketlerin örgütün ticari hacmini ve kamuoyu nezdindeki meşruiyetini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirledi.

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan tespitler ve MASAK raporu doğrultusunda bazı şirketlerin yönetim yetkilerinin tamamının TMSF'ye verilip kayyım atanmasına karar verdi. Kararda, söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalardaki hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatıldı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar olarak aktarıldı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık" ile "Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi".

Operasyon ve jandarma incelemesi

Sabitlenen kararlara bağlı olarak düzenlenen operasyonda ilgili adreslerde aramalar yapıldı. Sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binaya gelen jandarma ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı. Ekipler, delil olarak topladıkları evrakları jandarma araçlarına koyarak binadan ayrıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri ve kayyum uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. İncelemelerini tamamlayan jandarma ekipleri, Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binadan ayrıldı.