Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri sonrasında Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

Soruşturmanın ayrıntıları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddialarının yer aldığı öne sürüldü.

Soruşturma, MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. İddialara göre şirket hesaplarına yüklü miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapılmış, bu paralar çeşitli şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışılmış; faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğü azaltılmaya çalışılmıştır.

İddialar arasında, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği yer aldı.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımları, ortaklara borçlar hesabının kaynak gösterilmesi ve bu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırılması gibi işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

MasaK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre örgütün, öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları doğrudan suç gelirleriyle finanse ettiği öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kayyum atanan bazı şirketler şunlar olarak bildirildi: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.