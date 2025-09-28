Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner için tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Can Holding ile ilişkili mali ve idari işlemler üzerindeki şüpheler doğrultusunda alındı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.

Soruşturma bulgularına göre, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024 tarihinde pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'e ait ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarının alımı gerçekleşti. Söz konusu şirketler arasında Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ yer aldı.

Mali tespitler, MASAK raporları ve kayyum işlemleri

İncelemelerde, satın alma ve devir işlemlerinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi uyandırdığı, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketleri ile ilgili İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, Park Holding AŞ ve bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ gibi şirketlere ilişkin kayyum kararı alındı.

Operasyon, gözaltı ve el koyma işlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ciner Grup'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında tüzel kişiliklerde de suç işlendiği tespit edildiği için 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın genişlemesi: 121 şirket ve ek kayyumlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemeler ve MASAK raporları sonucu, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri, faturasız işlemler, sahte belge düzenlemeleri ve vergi yükümlülüğünü azaltmaya yönelik uygulamalar iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bazı şirketlere TMSF kayyumları atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e ait ek 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ ve diğerleri bulunuyor.

Örgüt yapılanması ve finansman iddiaları

Soruşturma iddialarına göre, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı örgüt Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurdu, yönetim ve denetim mekanizmalarını zorlaştırdı. İddialar arasında ticari faaliyeti olmayan şirketlere nakit sermaye artırımı gösterilmesi, ortaklara borçlar hesabının gerçek dışı gösterilmesi ve 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamındaki işlemlerle suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi yer alıyor.

MASAK raporlarına göre, örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği gelirlerle enerji, medya, eğitim ve finans gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar yaptığı iddia edildi.

Adli süreç ve mevcut tutuklamalar

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklandı.

İ İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış; Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri olarak "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" uygulanması kararı verilmişti.

Soruşturma dosyası, yetkisizlik nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmeye devam ediyor.