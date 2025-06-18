Çanakkale Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale açıklarında, 14'ü çocuk olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Başarılı İhbarı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında İtalya rotasında ilerleyen bir yelkenli tekne tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, KB-24 ve KB-62 botları ile bölgeye sevk edildi.

Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması

Yapılan operasyon sonucunda yelkenlide bulunan 51 Afganistan, Filistin ve İran uyruklu göçmen kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

İnsan Kaçakçıları Gözaltında

Ayrıca, Moldova uyruklu 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına karşı devam eden mücadelenin bir parçası olarak kaydedildi.

Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk 51 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale açıklarında 14'ü çocuk 51 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.