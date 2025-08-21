Çanakkale Ayvacık'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı

Mobil radar ve sahil güvenlik operasyonu sonucu yakalama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil radar MORAD-8 tarafından hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmen tespiti yapıldı.

Bölgeye sevk edilen KB-103 botuyla düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen ve 15'i çocuk olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.