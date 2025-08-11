DOLAR
40,7 0%
EURO
47,33 0,18%
ALTIN
4.389,51 1,23%
BITCOIN
4.889.538,52 -1,25%

Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:27
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi

Gemedere mevkisinde bulunan bir çöplük alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

Bölgeden alınan ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Yangının etkisini azaltmak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi