Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi

Gemedere mevkisinde bulunan bir çöplük alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

Bölgeden alınan ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Yangının etkisini azaltmak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

