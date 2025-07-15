Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Anında Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Naldöken köyündeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangının çıkışının hemen ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale eden orman ekipleri, ateşi kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının ne zaman kontrol altına alınacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.