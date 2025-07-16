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Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ayvacık'taki orman yangınına yönelik mücadele devam ediyor, 240 kişi tahliye edildi, müdahale ekipleri yoğun çaba sarfediyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 07:48
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale Ayvacık’ta Orman Yangını Mücadelesi Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Naldöken köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve karanlıkla beraber karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Vali Toraman Açıklamalarda Bulundu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının etkisini kısmen azalttığını, ancak halen devam ettiğini belirtti. Yangın nedeniyle 3 köyden yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatan Vali Toraman, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Ancak yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarındaki kişi sonradan tahliye edildi," dedi.

Müdahale Çalışmaları ve Ekipmanlar

Yangına müdahale imkanlarını artırmak için bölgede 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye aracı ve yaklaşık 300 kişilik bir ekip ile çalışmalar yürütülüyor. Vali, "Gün içinde rüzgar çok şiddetliydi. Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı; etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Bu, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor,” şeklinde belirtti.

Hava Koşulları ve Uçak Görevleri

Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının müdahale etmekte zorlandığını kaydeden Toraman, sabah saatlerinde 4 uçağın ve 2 helikopterin yangına müdahale için hazır bekleyeceğini ifade etti. Yangın nedeniyle şu anda yerleşim yerleri için bir tehlikenin bulunmadığını vurgulayan Vali, Çamköy'ü tedbiren tahliye ettiklerini ve yangının henüz oraya sirayet etmediğini bildirdi.

Jeotermal Santral Durumu İyi

Yangının, Tuzla köyündeki jeotermal santrali için olumsuz bir durum oluşturmadığını belirten Toraman, gerekli önlemlerin alındığını da ekledi.

Hayvan Kayıpları ve Tespit Çalışmaları

Vali Toraman, yangın nedeniyle ölen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğunu ve binalar ile hayvan kayıplarına yönelik tespit çalışmalarına yarın sabah itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

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