Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Yangın Felaketi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Yiğitler köyü kırsalında başlayan orman yangını hızlı bir şekilde yayılarak çevresindeki alanları tehdit etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan acil müdahale başlatıldı.

Köyler Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çanakkale Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangına müdahale devam etmektedir" denildi.

Çevre sakinleri, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını umuyor. Olayla ilgili son gelişmeler takip ediliyor.

