DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 20:22
Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Yangın Felaketi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Yiğitler köyü kırsalında başlayan orman yangını hızlı bir şekilde yayılarak çevresindeki alanları tehdit etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan acil müdahale başlatıldı.

Köyler Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çanakkale Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangına müdahale devam etmektedir" denildi.

Çevre sakinleri, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını umuyor. Olayla ilgili son gelişmeler takip ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış