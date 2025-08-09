DOLAR
Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bayramiç'te çıkan yangın, 2. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:23
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını, ikinci gününde de etkisini sürdürürken, kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediliyor.

Yangın, Yiğitler köyü kırsalında dün başladı ve ormanlık alana hızla sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, karadan yoğun bir mücadele sürdürürken, günün aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler fedakarca çalışmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Saçaklı Köyü'nde bazı evler kullanılamaz hale geldi.

