Çanakkale Bayramiç'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına yönelik müdahale, havadan ve karadan hızla gerçekleştiriliyor.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin kuvvetli rüzgar etkisiyle geniş bir alana yayılmasını engellemeye çalışarak, yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için mücadele ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.