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Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale

Biga'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:59
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale Biga'da Orman Yangını Başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çiçeklidede mevkisinde başlayan orman yangınına hızlıca müdahale ediliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Olayın hemen ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesini önlemek için bölgeye intikal etti.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangına müdahale çalışmaları kapsamında havadan 2 uçak ve karada çok sayıda yer ekibi seferber edildi. Ekipler şu anda yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Can ve Mal Güvenliği Öncelikli Hedef

Orman yangınları, hem doğal hayatı hem de çevredeki yerleşim alanlarını tehdit edebileceğinden, ekipler en kısa sürede kontrol sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

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