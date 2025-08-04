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Çanakkale Biga'daki Orman Dışı Yangına Hızlı Müdahale

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman dışı yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 19:04
Çanakkale Biga'daki Orman Dışı Yangına Hızlı Müdahale

Çanakkale Biga'da Orman Dışı Yangın!

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyü'nde orman dışı alanda çıkan yangına yönelik müdahale hız kesmeden devam ediyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başlamış olup, bölgeye ciddi bir ekip sevk edildi.

Müdahale İçin Derhal Ekip Gönderildi

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli ile havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Vali Toraman'dan Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının mevcut durumda ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit edecek bir durumun olmadığını belirtti. Vali Toraman, vatandaşlara Ağustos ayında yangın riskinin yüksek olduğunu hatırlatarak, dışarıda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından detaylı bir inceleme yapılması bekleniyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yangına ilişkin müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

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